Martedì 29 Novembre 2022, 05:40

“A cena con la Rosa”, la raccolta fondi di beneficenza che si è svolta sabato scorso alla parrocchia di Santa Barbara, ha registrato il sold out: tutti esauriti i 250 posti disponibili a tavola. Incasso di circa 5mila euro, una parte dei quali già assegnati con maxi assegno nel corso dell’evento a tre beneficiari: parrocchia di Santa Barbara, parrocchia di Santa Maria Nuova – Comitato Santissimo Salvatore, Associazione adulti e bambini cardiopatici.

“Siamo felicissimi, organizzazione perfetta - racconta Roberto Capoccioni, presidente dell’associazione la Rosa che raccoglie 250 membri tra ex facchini e sostenitori -. Nei giorni indietro ero un po’ teso, avevo paura di un flop, invece sabato c’era addirittura la fila. La cosa più bella è stata vedere tanti viterbesi che di solito non si vedono a queste iniziative. Vuole dire che abbiamo colto nel segno, la rete della solidarietà si allarga”.

Una formula rodata. Lanciata questa estate con le cene a piazza Fontana Grande: tante associazioni che si mettono insieme e che di volta in volta dedicano l’incasso di una iniziativa a un progetto. In questo caso tre.

E poi il menu: ricco e a prezzi popolari. Quello di sabato prevedeva antipasto di terra (salumi, formaggi e bruschette, fagioli), gnocchi al ragù, bistecca e salsicce, insalata, dolce della casa. “Tutto ripassato due volte”. Acqua, caffe, vino e amaro, ovviamente. Un'altra proposta per i bambini. Per l’occasione utilizzato il grande braciere portatile realizzato da due vecchi Apecar. Un brevetto targato la Rosa.

Stavolta c’era poi da festeggiare anche un anno di attività dell’associazione, in precedenza attiva come comitato. “Nei prossimi giorni saremo in azione con altre iniziative dedicate ai bambini - annuncia Capoccioni -. Il 17 dicembre a Pianoscarano e il 18 a piazza Fontana Grande, con Babbo Natale, dove offriremo tante caldarroste”.