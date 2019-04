Belcolle, il sindaco in visita alla bimba nata in volo sull'elicottero del 118. Consegnate le uova dell'Avis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una visita speciale per una nascita fuori dal comune. Il sindaco Giovanni Arena si è recato al reparto di ginecologia per incontrare la piccola Delia, la bambina nata in volo a bordo del Pegaso 33 giovedì scorso, tra Vasanello e Viterbo. Aveva letto la notizia, «una di quelle che fanno sorridere e lasciano addosso qualcosa di buono», e ha voluto conoscere di persona lei e mamma Tania.«Una nascita insolita - dice Arena - che sarà sicuramente ricordata dalla famiglia della piccola, dal personale sanitario dell'Ares 118 e anche dal personale di volo. Voglio complimentarmi con loro per aver assistito madre e figlia con premura e grande professionalità in una situazione davvero insolita. Gli auguri alla famiglia per il bellissimo evento e il mio ringraziamento al medico Matteo Fusetti e all'infermiere Massimiliano De Franceschi, e ai piloti Lanfranco Verani e Alberto Bonucci per aver permesso alla piccola di venire al mondo in volo, in totale sicurezza, tra un sorriso e un po' di commozione».A Belcolle il sindaco, su iniziativa dell’Avis, ha anche consegnato le uova di pasqua ai bambini di pediatria insieme al presidente comunale Luigi Ottavio Mechelli, al primario di ostetricia e ginecologia Giorgio Nicolanti e a Massimo Palumbo, direttore dell'unità operativa di pediatria a Belcolle.