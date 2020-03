© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescono i contagiati nel Viterbese. Ieri toccato il record dall'inizio dell'emergenza: in un solo giorno sono risultati positivi 16 cittadini in più. Il totale toccato è di 95 e, secondo le previsioni degli esperti, l'andamento non è destinato a rallentare nei prossimi giorni. Alla Asl intendono farsi trovare pronti per garantire l'assistenza, in caso aumentassero i pazienti da ricoverare. Gli ultimi aggiornamenti dicono che 65 persone stanno trascorrendo la convalescenza a domicilio, 20 sono a Malattie infettive di Belcolle, 5 in Terapia intensiva (erano 3 fino all'altro giorno), 3 all’ospedale Spallanzani. Con l'avanzare dell'epidemia, occorrono più posti letto. Ed è così che l'ipotesi al vaglio dell'azienda sanitaria è quella di spostare il reparto di Medicina di Belcolle nella clinica Nuova Santa Teresa sulla Tuscanese in modo da aumentare le postazioni del reparto infettivi e quelle dotate di respiratori. La decisione, sulla base delle indicazioni date dal Governo alla Regioni, verrà presa nei prossimi giorni.Sempre nell'ottica di prepararsi a un aumento di ricoveri, la Asl rinforza gli organici. Dopo la chiamata alle armi di medici in pensione e di specialisti con contratto libero-professionale, assunti 13 infermieri a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato (per 12 mesi). Si lavora anche sul fronte dei dispositivi di protezione: l'azienda acquisterà 12mila mascherine (8mila FFP2, 2mila FFP3 e altrettante FFP3 con valvola protetta) per una spesa di 47mila euro circa, tramite un affidamento in urgenza.Sul fronte degli ultimi contagiati, si tratta di persone già in isolamento domiciliare fiduciario o in regime di ricovero: 6 sono cittadini di Viterbo; 3 di Tarquinia, 2 di Marta, 1 di Tuscania, 1 di Acquapendente, 1 di Grotte di Castro, 1 di Bolsena e 1 di Vetralla. Quattordici dei nuovi accertati sono in quarantena, gli altri due sono ricoverati a Malattie infettive di Belcolle. A questi pazienti, accertati direttamente dal Team operativo della Asl di Viterbo, vanno aggiunti un uomo di Gradoli ricoverato all’ospedale di Perugia e un'anziana di Castiglione in Teverina, che si trova nell'ospedale di Terni.Il terzo contagio ad Acquapendente rientra nel cluster già scoperto due giorni fa: si tratta del nonno della piccola di 4 anni, la paziente più giovane della Tuscia a risultare positiva. Oltre a loro, infettata anche la nonna. "Stanno tutti bene, hanno solo qualche linea di febbre. Il nuovo caso non cambia il quadro delle azioni messe in campo per contenere il contagio, trattandosi del nucleo già in quarantena. Abbiamo già attivato le misure necessarie", fa sapere il sindaco Angelo Ghinassi. Oggi attesi i tamponi di altri membri della famiglia.