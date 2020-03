Belcolle, raccolta fondi dell'Ordine degli avvocati: «Vicini a chi lotta per salvare vite»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche l'Ordine degli avvocati. E' partita ieri la sottoscrizione in favore della Asl, ospedale di Belcolle, per l'emergenza Covid19. Lo scopo è quello di acquistare materiale sanitario.«Il consiglio dell'Ordine - si legge nella circolare diffusa ieri - ha deliberato di procedere a una raccolta fondi da donare a Belcolle per l'acquisto di materiale sanitario necessario a fronteggiare le necessità insorte dalla pandemia».Seguono una serie di indicazioni su come procedere: è stato aperto un conto corrente alla Banca Lazio Nord, Iban IT50 A089 3114 5060 0004 0012 312. Il bonifico sarà esente da spese, la causale da indicare è "emergenza covid19". Si può procedere anche tramite sportello e se si è titolari di un conto nella stessa banca basterà dare disposizione via mail a sportellotribunale@bancalazionord.it.«Sappiamo bene che sono, e soprattutto saranno, tempi difficili per tutti e in particolare per la nostra professione - concludono gli avvocati - a maggior ragione dobbiamo essere solidali e vicini a chi, in questo preciso momento, sta lottando per salvare delle vite che potrebbero essere le nostre o quelle dei nostri cari».