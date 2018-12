Belcolle, aprono le nuove sale operatorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A metà gennaio inaugureremo le nuove dieci sale operatorie, di cui due ad altissima tecnologia. Sono terminate ma stiamo ultimando la costruzione del montalettighe. Il trasferimento vero e proprio avverrà a fine gennaio». Daniela Donetti, direttrice generale della Asl, annuncia il traguardo che a Belcolle era atteso da anni. Costate 3.856.896 euro, erano pronte a febbraio del 2015. Ma da allora non è stato possibile utilizzarle a causa di un progetto che ne collocava l'ingresso nella porzione di ospedale da completare. La Regione a giugno del 2016 ci ha messo ulteriori 2.250.000 euro, destinati all'attivazione del blocco. Le risorse, ricavate dal recupero dell'evasione fiscale sui ticket sanitari avviato dalla giunta Zingaretti, sono servite per l'acquisto della strumentazione di ultima generazione, mentre la direzione ha finanziato lo spostamento dell'ingresso dal cantiere del corpo A3 con un investimento di oltre 200mila euro. E a febbraio saranno finalmente operative. Ma questo è solo uno degli obiettivi che Donetti rivendica durante il triennio di applicazione del piano strategico appena concluso: «Abbiamo lavorato sodo. Credo che i numeri lo dimostrino». E per i prossimi tre anni? «In ballo ci sono oltre 50 milioni di investimento per migliorare l'offerta, tutti di derivazione regionale». Tra i lavori già portati a termine, il rifacimento dei pavimenti nei corridoi di Belcolle per oltre 300mila euro, la realizzazione della sala angiografica e la manutenzione della radiologia per 1.300.000 euro, la sostituzione dei monta lettighe e degli ascensori per 546mila euro, la nuova hall per 226mila euro, l'impermeabilizzazione delle terrazze e la sostituzione degli infissi a radiologia per 183mila euro, il rifacimento dell'impianto idraulico per la palazzina degli infettivi per quasi 300mila euro, il nuovo laboratorio di genetica medica per circa 200mila euro. Altri 22 milioni sono il totale degli investimenti finanziati e in fase di progettazione sempre su Belcolle per il prossimo triennio, mentre quasi 10 milioni sono previsti per Tarquinia, 4,4 per Civita Castellana, 3,3 per Acquapendente. La direttrice sanitaria, Antonella Proietti, ha invece ricordato «l'impegno perché i percorsi di presa in carico fossero ben visibili da parte dei cittadini, lavorando sulle reti». Sul fronte del personale, «abbiamo avviato le stabilizzazioni e altre - conferma la direttrice amministrativa Maria Luisa Velardi - avverranno nel 2019».