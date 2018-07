Belcolle, per l'adeguamento sismico del corpo A1 servono 11 milioni di euro: appello alla Regione

Adeguamento sismico di Belcolle, servono oltre 11 milioni di euro. Per la precisione, 11.374.713. E solo per il corpo A1 dell'ospedale di Viterbo. È quanto emerge dalla analisi di vulnerabilità sismica affidata dalla Asl a un professionista nel settembre del 2016, e i cui risultati sono stati inviati nelle scorse settimane alla direzione.



Ma "i fondi relativi al miglioramento sismico - si legge nella delibera aziendale - non sono nella disponiblità ordinaria di bilancio e pertanto la Asl non ha la possibilità di eseguire nell'immediatezza tali interventi". Non avendo risorse proprie, l'azienda "ha la necessità di provvedere a richiedere immediatamente le somme per effettuare i dovuti interventi, procedento comunque a una specifica progettazione esecutiva".



La Asl ha pertanto inviato alla Regione tutto il dossier con relativa richiesta di finanziamento per procedere all'adeguamento sismico della prima parte dell'ospedale.





Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:33



