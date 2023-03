Bel tempo, a Montalto tutti al mare

Un lido preso d’assalto nella giornata di oggi che sembra voler cancellare un inverno quasi giunto al termine. A Montalto tanti i turisti e residenti che, approfittando della bella giornata e dell’aumento della temperatura, hanno scelto il mare per trascorrere il fine settimana. Un buon inizio anche per quelle strutture ricettive che già nelle settimane precedenti avevano iniziato con i lavori di riapertura in vista della bella stagione.

Notevole dunque l’affluenza sul lido di Montalto che ha visto molte famiglie e gruppi di amici che si sono divertiti a passeggiare in spiaggia e tornare a gustare il primo gelato di questo nuovo anno. Gli operatori turistici si sono detti soddisfatti dell'afflusso di visitatori, un segnale positivo che fa ben sperare ad una lunga stagione per il turismo. Ora non resta che attendere le prossime belle giornate, sperando che il clima continui a sorridere sulla cittadina e sulle spiagge del Viterbese.

Nel pomeriggio nel centro storico si è invece svolta la celebrazione in onore dei Santi Patroni di Montalto. Nelle vie del paese ha sfilato il corteo storico e a seguire è avvenuta la rievocazione storica dei due martiri Quirino e Candido. I turisti hanno anche fatto visita al parco naturalistico e archeologico di Vulci, dove hanno scelto la storia e la natura per trascorrere questa calda domenica di marzo.