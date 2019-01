Bassano Romano, torna in funzione l’organo parrocchiale del '700

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verrà inaugurato sabato 5 gennaio l’organo parrocchiale del ‘700 da poco restaurato, della chiesa di Bassano Romano (Viterbo).Un altro pezzo storico bassanese torna in vita, dopo il restauro del 2007 dello Stendardo processionale quando, grazie alla collaborazione tra Confartigianato imprese di Viterbo, Fondazione CittàItalia, la Parrocchia e l’associazione culturale La Rocca fu riportato alla luce, con una raccolta fondi che aveva visto anche un contributo da parte della Fondazione Carivit.Da quel progetto è nata una collaborazione con Fondazione CittàItalia a cui fu segnalata la necessità di un intervento di restauro proprio dell’organo che si trova nella Chiesa S. Maria Assunta in Cielo in Piazza Umberto I. E grazie ad un contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con i fondi del cinque per mille si è riusciti ad intervenire sull’organo che da sabato prossimo tornerà a suonare. Alcune incisioni ritrovate sullo strumento attestano che ci troviamo di fronte ad un organo almeno del 1700.L’intervento è stato effettuato da Michel Formentelli della Artigiana Formentelli. Figlio d'arte. Formentelli esegue restauri e costruzione d'organi a canne e di ogni strumento da tasto. Come da tradizione, costruisce tutto nei suoi atelier, comprese le canne d'organo. Le sedi operative sono in Italia a Camerino (Marche) e in Francia a St. Uze (Drôme). Attualmente la sede italiana è a Trevi (Perugia) a causa degli eventi sismici del 2016.«Siamo assolutamente fieri – commenta l’assessore comunale di Bassano Romano, Yuri Gori – di aver ridato alla comunità un altro pezzo della nostra storia che rischiava di andare perduto. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto di restauro a partire dal parroco don Giuliano, Angelo Carones e Ennio Francesconi, appassionati storici e di musica di Bassano Romano, la Fondazione CittàItalia e Michel Formentelli per la professionalità e la passione che ha messo durante i lavori di restauro».L’inaugurazione è prevista sabato 5 gennaio alle ore 17,30 presso la chiesa Santa Maria Assunta in Cielo in piazza Umberto I. A seguire il concerto per organo del maestro viterbese Matteo Biscetti.