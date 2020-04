Bassano Romano: in "quarantena" con 7 piante di canapa, arrestato

Nascondeva in casa 7 piante di canapa e un etto e mezzo di marijuana, arrestato.



I carabinieri della stazione di Bassano Romano, a seguito dello sviluppo di una mirata attività informativa, che prevedeva di individuare uno spacciatore della zona - già noto alle forze dell'ordine - ieri hanno deciso di fare di iniziativa una perquisizione al domicilio.



Durante la perquisizione hanno trovato all’interno dell’abitazione 140 grammi di marijuana, 7 piante di canapa indiana in stato vegetativo e 30 semi di canapa indiana oltre ad altro materiale.

Al termine delle operazione lo spacciatore è stato dichiarato in arresto dai carabinieri e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA