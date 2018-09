Bassano Romano, denunciate due donne per truffa on line

di Ugo Baldi

Hanno messo in vendita su un sito on line specializzato, un trattore tosa erba in realtà non in loro possesso, ed un signore di Capranica di 30 anni ha versato su un conto corrente fittiziamente intestato, la somma di 650 euro per l’acquisto, mai avvenuto. A seguito della denuncia ai carabinieri della stazione, le immediate e puntuali investigazioni hanno permesso di scoprire le due autrici della truffa che sono state immediatamente identificate e denunciate , entrambe donne italiane di origini calabresi di 33 e 22 anni.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA