Barca a vela in difficoltà davanti la costa di Montalto

Ultimo aggiornamento: 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una barca a vela è rimasta spiaggiata questa mattina davanti la costa di Montalto, antistante lo stabilimento balneare “Il Cambusiero”. Le tre persone a bordo del natante, accortesi che il motore era in avaria, non sono più riuscite a controllare il mezzo finendo a pochi metri dalla riva mentre i villeggianti stavano facendo il bagno.La segnalazione è giunta alla delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto, che ha inviato sul posto il gommone GC343 allertando anche la sala operativa di Civitavecchia. Congiuntamente è intervenuto anche il personale del soccorso acquatico dei Vigili del fuoco.In aiuto anche i bagnini in servizio lungo la costa che, allertati dal gruppo Whatsapp attivo da quest’anno dalla Guardia costiera, hanno preso parte alle operazioni di soccorso. Grazie al tempestivo intervento di tutti, nessuno è rimasto ferito. La Guardia costiera e i Vigili del fuoco hanno poi trainato la barca a vela al vicino ormeggio - mentre le condizioni meteo marine stavano peggiorando con vento di maestrale di circa 20 nodi e mare mosso - riportando a terra i tre occupanti che non hanno avuto nessuna conseguenza.