«Le sigarette? Niente pacchetti, solo stecche. C’è tanta paura e le uscite sono ridotte al minimo». Dalla sua tabaccheria all’interno del centro commerciale che ospita l’Iper Conad, Daniele Bonanno vede sfilare un lungo via vai di persone. Per lo più silenziose e con il passo accelerato, dietro carrelli che scivolano paralleli lungo binari divisi da una barriera invisibile.«Molti portano la mascherina e acquistano soprattutto acqua e prodotti a lunga conservazione – dice - Qualcosa manca dagli scaffali. Rispetto ai giorni scorsi è stato tutto più calmo». Corsa agli acquisti solo nelle prime ore del mattini ma nel day after l’estensione della zona arancione a tutto il territorio italiano, Viterbo è una città in quarantena.In centro, le luci delle attività restano accese: «Mi concentro sull’e-commerce», spiega Riccardo Streni, titolare della boutique Naldi che ha deciso di continuare andare in negozio. Come le insegne dei bar che, in maggior parte, continueranno a lavorare nonostante le restrizioni. «Non certo per un guadagno, visto che in giro non c’è un’anima,piuttosto per offrire un servizio a chi è comunque obbligato a andare al lavoro - spiega Ivan Guerrini del Bar centrale di Piazza del Comune - E anche per avere un’idea di normalità in un momento che sembra non averne».A dire stop, invece, sono i locali della movida a cominciare dal MagnaMagna Winter Garden, uno dei simboli delle notti viterbesi, aperto già dalla mattina. «Fino all’ultimo siamo stati indecisi su come comportarci – dice Filippo Palumbo, uno dei proprietari – poi abbiamo preferito chiudere almeno fino a quando la situazione non sarà più chiaro. È dura, anzi, durissima per un’azienda fermarsi su due piedi, ma ne va della condizione di tutti».Scelta condivisa da gran parte dei ristoranti del centro che hanno comunicato una serrata fino a fine emergenza. Pochi quelli che continueranno a offrire un servizio a pranzo. Per cena, sopratutto le pizzerie, puntano sul take away. «C’è stato un incremento in questi giorni – dice Giuseppe Paviglianiti della Frank’s Pizza – la situazione è difficile ma cerchiamo di tamponare in questo modo».Costi aggiuntivi zero per tutti, la spese per la benzina sono abbonate per la sopravvivenza: «Alle 18 giù la saracinesca ma consegneremo fino alle 22 – dice Marco Bastianelli della Pizzeria Le mura – la scorsa settimana si è chiusa con la metà degli incassi e non c’era tutta questa emergenza. Al momento è questo l’unico modo per lavorare». Consegne a domicilio che, specie per i ristoranti, sono però motivi di discussione.Pareri discordanti e poca chiarezza che disorientano le scelte degli imprenditori. «Comune e Asl hanno visioni opposte – dice Mario Di Dato, titolare del ristorante o’Sarracino - Se avessi le garanzie di essere in regola con le normative sulla consegna a domicilio aprirei la sera per asporto e il weekend a pranzo. Per ora, la saracinesca resta giù».