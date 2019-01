Bando periferie super-assessorato per non perdere i 17,5 milioni di euro

Periferie come il Plus: per gestire progetti e pratiche adesso c'è un ufficio ad hoc. Secondo l'idea dell'assessore comunale Claudio Ubertini, sarà «la struttura responsabile del coordinamento per l'elaborazione e l'attuazione del programma straordinario di intervento, per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie». E lo stesso Ubertini, insieme al sindaco Giovanni Arena, andrà a Roma per un confronto con il governo.



La partita è importante, in ballo ci sono 17,5 milioni di euro. La nuova struttura avrà personale di due assessorati: Urbanistica e Lavori pubblici. «L'ufficio dice Ubertini - si dovrà occupare, e preoccupare, della questione periferie. La delibera di giunta è stata approvata prima della fine dell'anno: la struttura sarà sul modello di quella realizzata in occasione del Plus». E' composto da personale interno per ora, mentre in futuro «per determinate materie si avvarrà anche di qualche collaborazione esterna».



Se ne occuperanno due dirigenti, insieme a due funzionari amministrativi, ancora uno per settore. E poi un funzionario tecnico, un istruttore direttivo amministrativo, due istruttori amministrativi e uno tecnico dei Lavori pubblici, infine un istruttore direttivo tecnico dell'Ambiente.

«E' un passo in avanti. Resta confermato lo spostamento dei fondi sul triennio 2019-2021 continua l'assessore - appena avremo tutti gli atti verificheremo se ci sarà possibilità di modificare alcuni progetti, come abbiamo sempre sostenuto. E iniziamo a lavorare molto velocemente». Si aspetta che venga reso noto il collegato alla manovra, nel frattempo però «partiamo con le progettazioni che abbiamo, cercando di migliorare qualcosa, come sul Poggino. Già siamo in contatto con il governo: laprossima settimana, insieme al sindaco Arena conclude Ubertini - andremo a Roma per concretizzare e avere più informazioni».