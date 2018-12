La banda del frullino all'assalto della cassaforte: rubati sessentamila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banda del frullino in azione a Tarquinia. Almeno quattro i malviventi che la scorsa notte, forzando una finestra del centro commerciale Benedetti, ubicato in via Ferri nella zona industriale, sono riusciti a portarsi via circa 60.000 euro in contanti.L'ingente bottino, ancora da quantificare con precisione, costituiva l'incasso di diverse giornate di lavoro dell'esercizio commerciale, compreso quello della scorsa domenica. Il denaro era custodito nelle casseforti. I ladri, muniti di un frullino, le hanno tagliate riuscendo ad aprirle e ripulirle; poi sono fuggiti via rapidamente facendo perdere le tracce, probabilmente imboccando la vicina Aurelia.Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso quattro malviventi in azione, tutti con il volto coperto dai passamontagna. L'allarme dell'impianto di sicurezza è scattato intorno alle 3 di notte e quando i titolari si sono recati sul posto, pochi minuti dopo, hanno subito notato le tracce dello scasso. E hanno fatto l'amara scoperta.Immediata la chiamata al 112.Una pattuglia di carabinieri della stazione, agli ordini del luogotenente Girelli, e una del reparto operativo della compagnia di Tuscania, si sono recate sul posto per un sopralluogo e la ricerca di tracce lasciate dei ladri, utili per risalire a loro. Poi sono stati predisposti posti di blocco e controlli su tutte le principali arterie, ma dei ladri nessuna traccia. Sono in corso le indagini e le analisi dei video delle telecamere.Purtroppo Tarquinia nelle ultime ore è stata interessata anche da un altro furto pesante, quello di circa 1 chilometro di cavi di rame tranciati dai pali della pubblica illuminazione. Il furto, su cui sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, ha provocato disagi a decine di famiglie che sono rimaste per ore senza energia elettrica.