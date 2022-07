Bambino si ferisce mentre scavalca una recinzione, trasportato al Gemelli

Un bambino di 12 anni è rimasto ferito questa sera a Monterosi, mentre scavalcava una recinzione in un'area verde della città. Sembra che il bambino sia rimasto infilzato nella recinzione, procurandosi ferite piuttosto serie a un braccio. Prontamente soccorso dal 118, è stato trasportato a Roma al policlinico Gemelli. L'intervento però non è stato classificato come codice rosso, segno che le ferite sono risultate poi meno gravi di quanto si era temuto all'inizio.