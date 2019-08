Intervento nella serata di oggi dell'equipe medica dell'elisoccorso regionale a Montalto di Castro.



Un bambino di 16 mesi è rimasto ustionato dall'acqua bollente. Il fatto è avvenuto all'interno di una abitazione estiva al lido, in via Arbea, dove sarebbe caduto accidentalmente un pentolino di acqua bollente addosso al piccolo.



L'elicottero è atterrato al campo sportivo Martelli, per trasferire il bambino al pronto soccorso del Bambin Gesù a Roma.