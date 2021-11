Bambini contagiati, da oggi sei classi in quarantena a Nepi

Da oggi sei classi in quarantena a Nepi. Il sindaco Franco Vita ha comunicato che da oggi «sei classi della scuola primaria in piazza del Comune saranno in Dad per la presenza di alunni positivi al Covid. Si tratta principalmente delle classi a tempo pieno, quindi la mensa presso l'edificio della scuola primaria in piazza del Comune non sarà operativa fino al 14/15 novembre. Per quella data è previsto il rientro in classe degli alunni dopo essere stati sottoposti al tampone e risultato negativo». Dei 4 contagiati di ieri a Nepi, 3 sono tutti membri di una stessa famiglia.