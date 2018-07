Bimba contesa e affidata al padre, mamma si barrica in camera da letto: «Non potete prenderla»

Un bimba contesa tra due genitori. E una mamma che ha deciso di barricarsi in camera da letto pur di non consegnare la figlia di due anni e mezzo. E' la vicenda che vede per protagonisti una mamma sarda di un paese in provincia di Oristano, che non ha voluto consegnare la figlia, di due anni, contesa con il padre da cui è separata e che vive a Viterbo, al quale il giudice ha assegnato la custodia della bimba.



«Chi può si rechi subito a casa mia, Vogliono prendere la bambina». È il grido d'aiuto comparso su un social network. La donna si è chiusa in camera da letto con la bambina in braccio. Nella camera ci sono anche la sorella della mamma e la nonna materna. Fuori dalla porta otto persone, i carabinieri in divisa e in borghese più lo psicologo.

Ii militari le stanno stanno chiedendo da ore di allontanarsi e lasciare la bambina per poterla prendere e portare via. La mamma ha avuto anche un malore ed è stato chiamato il medico.



«I carabinieri sono entrati poco fa nell'abitazione della mamma di Baressa per portare via la bambina». Esplode, con questa frase, la protesta degli abitanti di Baressa, paesino di 644 anime in Provincia di Oristano.



Una vicenda che viene seguita dall'ex deputato di Unidos, Mauro Pili, che aggiunge alcuni particolari di questa mattina. «I carabinieri sono entrati poco fa nell'abitazione della mamma per portare via la bambina - fa sapere - Tutto questo nonostante il responso dei medici psichiatrici infantili che hanno messo nero su bianco il danno irreversibile che avrebbe subito la bambina dal distacco dalla madre!».



Secondo il tribunale di Viterbo la donna di 38 anni, dopo che il primo tentativo degli assistenti sociali di prelevare la piccola è andato a vuoto, ha disposto che la bimba debba essere consegnata al padre. A fine maggio, nella casa della famiglia della mamma, erano arrivati i carabinieri e gran parte della comunità era scesa in piazza per esprimere la solidarietà alla donna.

