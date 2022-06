Martedì 14 Giugno 2022, 06:55

Débâcle centrodestra, sorpresa Ciambella. Ma la vera novità è che palazzo dei Priori nel giro di qualche giorno si tingerà di rosa: per la prima volta nella storia una donna sarà sindaco. La fascia tricolore il 26 giugno se la giocheranno infatti la civica Chiara Frontini (32,7%) e la dem Alessandra Troncarelli (28). Dietro di loro però ci sono altre due candidate: Laura Allegrini (FdI, al 16,6) e la neo civica Luisa Ciambella (8,6), che hanno messo in fila Claudio Ubertini (centrodestra, fermo all’8), Marco Cardona (Italexit, al 2,8), Carlo D’Ubaldo (Sinistra per Viterbo, al 2,1) e l’altro civico, Giovanni Scuderi (1%).

Questi i parziali a ieri sera, con 28 sezioni scrutinate su 66, che vedono le due candidate distanziate di circa 500 voti (3.970 a 3.403). Per Frontini e Troncarelli adesso si apre la fase due, mentre gli altri dovranno decidere dove posizionarsi. Entrambe credevano nel traguardo raggiunto e da subito sono apparse tra le più accreditate papabili. «E’ palese – dice la prima - che abbiamo raccolto il frutto di un lavoro incessante di questi quattro anni. E’ un risultato in linea con quello che ci aspettavamo, perché non abbiamo mai perso il polso della città, quindi sapevamo che il riscontro sarebbe stato buono».

«Da domani – continua la seconda - inizia un’altra partita. Come sarà giocata? Continuando a fare ciò che faccio ormai da dieci anni a questa parte: stare in mezzo alla gente, parlare con le persone, farmi conoscere. Sempre sul rapporto umano perché prima ci sono le persone e poi c’è la politica. Cercherò di convincere gli indecisi e le persone che non sono andate a votare. Sarà veramente un’altra partita». E’ un risultato che si aspettava? «Sì, anche se qualcuno mi dava anche fuori dal ballottaggio».

Secondo Frontini «evidentemente i viterbesi hanno premiato un impegno che non è mai mancato e soprattutto un rapporto veramente a tu per tu con la città, che è cresciuto in questi anni. Noi stessi siamo cresciuti e maturati e ora stiamo raccogliendo i frutti di quello che abbiamo fatto in questi anni». Troncarelli non festeggia il passaggio al ballottaggio: «Eventualmente solo il 26, preferisco per ora restare con i piedi per terra. Voglio iniziare immediatamente a lavorare e rientrare subito in corsa». Idem la civica. «Festa? No, non bisogna adagiarsi sugli allori ma al contrario parlare a quel 40% che non è andato a votare perché ha pensato che le cose non potessero cambiare. Invece il cambiamento è ancora una volta a portata di mano. Anche coloro che hanno sostenuto una proposta che non è arrivata al ballottaggio».

Allegrini probabilmente avrebbe sperato in un responso migliore dalle urne, che secondo lei sarebbe arrivato se le premesse fossero state diverse. «Siamo soddisfatti del risultato, è buono: se fossimo andati tutti uniti sulla mia persona – sostiene l’esponente di Fratelli d’Italia, riferendosi al resto del centrodestra - saremmo andati al ballottaggio. Insieme si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore».

Chi invece non si aspettava quanto incassato, ma in positivo, è Ciambella: «Sono soddisfattissima, se venissero confermati i dati ora parziali saremmo il quarto gruppo, con un movimento che ho fondato appena sei mesi fa e due liste di gente perbene che in buona parte si è presentata per la prima volta. Sono al di fuori della gestione del potere che vige in questa provincia». Per lei «un risultato inimmaginabile – spiega - soprattutto perché abbiamo a poca distanza anche partiti importanti come Fratelli d’Italia, con uno zoccolo duro e una presenza di big nazionali. Le persone libere ci hanno scelto con il mandato chiaro di portare avanti le battaglie che abbiamo fatto fino a oggi Siamo molto contenti, consapevoli del fatto che siamo determinanti».

Appunto, ora come si muoveranno? «Siamo la sorpresa – conclude Ciambella - era inimmaginabile stare sopra alla Lega. Sinceramente un risultato di questo livello non ce lo aspettavamo. Ora attendiamo un attimo: ci vedremo e decideremo nell’arco di 24-48 ore, come è normale e rispettoso che sia».