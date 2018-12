Baldassin lancia la Viterbese: battuto 1-0 il Potenza. Per i gialloblù seconda vittoria consecutiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese batte 1-0 il Potenza e continua la risalita nella classifica del girone C del campionato di serie C. A decidera la gara del Rocchi, è stata una rete del centrocampista Luca Baldassin all'11' del secondo tempo. Il match contro i lucani è stato ben giocato dai gialloblù: squadra corta e ben messa in campo, con un'intensità di gioco mostrata per quasi tutti i novanta minuti.Nella prima parte di gara, la poca precisione ha impedito alla Viterbese di passare in vantaggio, ma nella ripresa un'incursione di Baldassin ha consentito ai padroni di casa di sbloccare il punteggio. Nel finale diverse le occasione sprecate per chiudere i conti, con il Potenza che ci ha creduto fino alla fine ma che non ha impensierito Forte.VITERBESE: Forte; De Giorgi, Atanasov, Cenciarelli (65' Damiani), Palermo, Vandeputte (84' Rinaldi), Baldassin, Polidori (65' Saraniti), Pacilli (84' Bismark), Sini, De Vito. All.: Sottili.POTENZA: Ioime; Matino, Strambelli, Coccia, Piccinni (66' Panico), Pepe (51' Guaita), Matera (45' Coppola), Giron (82' Leveque), Salvemini (51' Genchi), Emerson, Di Somma. All.: Raffaele.Arbitro: Simone Sozza di Seregno.Assistenti: Alex Cavallina di Parma e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala.Reti: 56' Baldassin.Ammoniti: Salvemini, Cenciarelli, De Vito, Panico.