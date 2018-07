Balcone pericolante a Tarquinia lido, coppia di fidanzati precipita: 37enne gravissimo

Si stacca la soglia di marmo del balcone e precipitano giù. Un volo di quattro metri per due ragazzi di Tarquinia. Uno dei due versa in gravissime condizioni. E' accaduto nella notte a Tarquinia lido in una struttura alberghiera di via degli Argonauti dove era in corso una festa. Il 37enne del posto è stato soccorso immediatamente e trasportato in eliambulanza al Gemelli di Roma dove si trova in prognosi riservata.



La fidanzata ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il Nucleo radiomobile della compagnia di Tuscania per gli accertamenti.

Gioved├Č 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05



