Bagnoregio, grave incidente alla Basaltina: operaio schiacciato da una lastra

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio alla Basatina di Bagnoregio. Un 51enne, F. B., è rimasto schiacciato sotto una porzione di lastra che si è staccata dal blocco, dopo essere stata tagliata con la lama. L’uomo è stato colpito alla testa e alle gambe, soccorso dai colleghi fino all’arrivo dei sanitari. Trasportato in elicottero a Belcolle, è in gravi condizioni.



"Negli ultimi anni il reparto in cui opera il lavoratore ha visto una continua riduzione di personale. E questo influisce sulla sicurezza. Inoltre, sembra che il blocco non fosse omogeneo e che questo non sia stato segnalato", commenta Carlo Proietti, segretario Fillea Cgil.