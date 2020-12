“Vedremo nei prossimi giorni, potrebbero esserci nuove positive che magari oggi non hanno ancora nessun sintomo”. Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, non nasconde che il focolaio all’interno del Convento di San Francesco potrebbe presto crescere.

Dopo la prima suora positiva scoperta sabato, ieri la Asl ha ultimato i tamponi molecolari su tutte le 115 sorelle presenti. Per ora, sono risultate contagiate altre 63. Ma già oggi il numero rischia di aumentare per la comunicazione degli ultimi test che sono stati refertati ieri nel pomeriggio. “Le attività di screening sono ancora in corso”, confermano infatti dall’unita di crisi della Regione Lazio. Ieri, sempre nel paese della Teverina, un altro caso non legato alla struttura religiosa.

Una situazione preoccupante ma che per ora non dovrebbe trasformare la cittadina in zona rossa. “La decisione eventualmente spetta alla Regione. Ma al momento non ci sono i presupposti. Il focolaio è circoscritto all’interno del convento e le suore, quasi tutte di giovane età, non avevano grossi rapporti con l’esterno”, tranquillizza il sindaco. Per avere un quadro preciso, i sanitari stanno comunque ricostruendo puntualmente la catena di contatti delle sorelle e sono in corso approfondimenti in alcuni istituti religiosi dell’area nord del Viterbese. Rispetto alla situazione all’interno del monastero, le suore – in larga maggioranza tra i 20 e i 40 anni – sono in buone condizioni di salute.

Per prendersene cura, già da ieri sera il locale comitato della Croce Rossa Italiana, dopo aver stabilito i dettagli insieme a Profili, ha avviato le operazioni di approvvigionamento di viveri, medicinali e prodotti per l’igiene. Un compito non semplice visto il numero di sorelle da assistere dentro la struttura. Non si tratta, in ogni caso, del primo cluster nei conventi del Viterbese: il più numeroso, che ha coinvolto circa 70 suore, è quello delle trappiste di Vitorchiano, altri casi sono stati registrati al monastero dei Cappuccini di Viterbo e nel seminario di Montefiascone.

Sul fronte del bollettino, complice il focolaio bagnorese, i numeri sono schizzati sino a superare quota 100, come non avveniva da tempo. Tra i 102 nuovi positivi da segnalare 7 minori, tra i quali un neonato di 9 mesi. Inoltre, è risultato contagiato un alunno della I elementare (sezione A) di Blera. L’intera classe è stata messa in quarantena dalla Asl. Tre i decessi: un 67enne e un 75enne di Viterbo, oltre a un altro 75enne di Bassano Romano. I negativizzati sono stati 31.

