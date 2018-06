Badante accusa 80enne di violenza sessuale ma non si presenta al processo: assolto l'anziano

di Maria Letizia Riganelli

Tentata violenza sessuale sulla badante, ottantenne assolto da tutte le accuse perché la donna non si presenta in aula.



Il collegio del Tribunale di Viterbo ha scritto la parola fine su un procedimento andato avanti per anni che ha visto scontrarsi la posizione dell’imputato con quella della presunta parte offesa. I fatti si sarebbero svolti dal 2011 al 2012 a Blera. L’anziano signore in quel periodo aveva subito un intervento al femore e non avendo nessuno che si potesse occupare di lui assunse una badante.



«La donna – ha spiegato in aula l’avvocato Ballarini, difensore dell’imputato - aveva un regolare contratto. Anzi il mio assistito le comprò la macchina, pagò l’assicurazione. Ma quando non ebbe più bisogno di una donna gli lo disse e lei organizzò questa messa in scena della tentata violenza sessuale. La verità è che è stato raggirato dalla donna».



La badante, che non ha mai partecipato al processo, è tornata nel suo paese d’origine, la Romania. Sei anni fa denunciò ai carabinieri continue violenze, secondo quanto detto dalla donna l'80enne era solito chiederle atti sessuali e calarsi i pantaloni mentre sbrigava le faccende domestiche. Parole che, nonostante la rogatoria internazionale, non sono mai state sentite in aula. Il collegio dopo una brevissima camera di consiglio ha assolto l’ottantenne. Che può tirare un bel sospiro di sollievo.



Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA