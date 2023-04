Baby gang col vizio dello spaccio, tre ragazzi nei guai.

Lunedì scorso icarabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Montefiascone, a conclusione di specifica attività, hanno eseguito 3 misure cautelari nei confronti di giovani (età compresa tra i 19 e 23 anni) del posto, per il reato di concorso in spaccio di stupefacenti continuato. Inoltre, nella stessa attività e per lo stesso delitto, un altro ragazzo è indagato in stato di libertà.

In particolare i carabinieri nel corso delle indagino e sservizi di osservazione, installazione di telecamere, attività tecnica e documentale, delineavano una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, anche nei confronti di minorenni.

Oltre cento le cessioni documentate, corrispondenti a 19 capi di imputazione. Secondo quanto ricostruito è stata provata l’esistenza di una sorta di una piccola consorteria locale, che simulava le modalità delle più strutturate “baby gang” in ambito metropolitano, talvolta con il coinvolgimento di minori.

Ipotizzati i reati in materia di stupefacenti, nonché di violenza. Giovani che in diverse circostanze non hanno avuto remore a compiere “spedizioni punitive” nei confronti di chi si ribellava alla logica del gruppo.