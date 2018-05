Aviazione dell'esercito, due settimane di esercitazioni per gli elicotteri destinati alle missioni operative

di Renato Vigna

Tre regioni interessate con base operativa a Viterbo da oggi al 25 maggio. Sono le coordinate dell'attività di addestramento affrontate dall’Aviazione dell’Esercito, con sede nel capoluogo laziale, in campo con l’esercitazione Caex 2018 (Complex Aviation Exercise).



Dopo la prima fase di pianificazione da parte dei comandanti, tenuta a Viterbo dal 9 al 15 aprile scorso, i reparti della specialità (elicotteri e aerei leggeri) iniziano la seconda fase pragmatica di addestramento. Scopo dell’esercitazione è quello di approntare gli assetti dell’Aviazione dell’esercito da impiegare nei teatri operativi, «al fine di verificare e affinare le capacità di condotta delle operazioni su velivoli; nonché condurre un processo decisionale di pianificazione per amalgamare il personale delle unità e sviluppare la capacità di gestire situazioni di crisi».



Ente pilota di questa esercitazione è il comando Aves, sotto la guida del generale di Brigata, Paolo Riccò, ma diversi sono i reparti interessati. Come il comando di sostegno Aves, comando Brigata aeromobile Friuli, comando brigata Rista/Ew, Policlinico militare Celio, centro militare Veterinario, 1° Reggimento Aves “Antares”, 2° reggimento Aves “Sirio”, 3° reggimento Elicotteri per operazioni speciali “Aldebaran”, 4° reggimento Aves “Altair”, 5° reggimento Aves “Rigel”, 7° reggimento Aves “Vega”, 66° reggimento fanteria aeromobile “Trieste”, 17° reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca”, 186° reggimento paracadutisti “Folgore”, 41° reggimento “Cordenons”, 7° reggimento Difesa nbc e 11° reggimento Trasmissioni.



«Attraverso attività di pianificazione, organizzazione e condotta di operazioni militari sfruttando la terza dimensione, i reparti esercitati dovranno affrontare due settimane di intenso addestramento. La prima settimana, volta al raggiungimento del livello di integrazione dei vari elementi, ha il fine di combinare al meglio le capacità specifiche di ogni reparto. Nella seconda, di vero e proprio addestramento real life, gli assetti esercitati dovranno rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle attivazioni che “a tamburo” verranno loro lanciate», spiegano dal comando Aves.



L’area addestrativa abbraccerà complessivamente tre regioni, Lazio, Umbria e Toscana. La base operativa avrà invece sede a Viterbo, presso l’eliporto “Chelotti” e l’aeroporto “Fabbri”, con scadenza al 25 maggio.









Luned├Č 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:10



