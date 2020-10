Viterbese, beffa finale: l'Avellino passa all'ultimo minuto di recupero

Ultimo aggiornamento: 11:33

La beffa per la Viterbese arriva proprio all'ultimo secondo con un colpo di testa di D'Angelo, che permette all'Avellino di imporsi per 1-0. Negli ultimi minuti i gialloblù sono rimasti ancora una volta in dieci per un'espulsione ingenua, di Matteo Menghi, e la squadra campana ha avuto la meglio nel finale.Gli istanti che precedono la partita si tingono subito di giallo per la Viterbese. Non gioca Cali come si prevedeva, ma poco prima dell'inizio viene tolto dalla lista Sibilia, che doveva giocare titolare a centrocampo, e al suo posto viene inserito il giovane Emanuele Menghi che sarà uno dei più richiamati dal tecnico Maurizi. La Viterbese si presenta così con un modulo inedito che prevede Bezziccheri e Bensaja dietro l'unica punta Rossi.Si gioca sotto la pioggia e la partita è inevitabilmente molto fallosa con le due squadre che faticano ad imbastire trame di gioco interessanti. È l'Avellino che cerca di fare il gioco, con la Viterbese che prova a ripartire in contropiede soprattutto sulla fascia destra grazie a Simonelli, ma Rossi in avanti è troppo isolato anche perché l'Avellino in ripiegamento difende a cinque. Con il passare dei minuti la pressione degli irpini si fa più insistente e Maniero scalda i guantoni di Daga con un gran tiro dal limite. La Viterbese va così al riposo senza aver mai tirato in porta, ma grazie al centrocampo molto folto e una buona prova di Mbende in difesa è riuscita a contenere l'Avellino.Nella ripresa la Viterbese cerca di avanzare il proprio baricentro, con Bensaja che gioca più avanzato a sostegno di Rossi. Adesso è la squadra gialloblù che comanda il gioco con l'Avellino che opera in contropiede. Dopo un quarto d'ora della ripresa, Maurizi mette dentro anche il nuovo arrivato Falbo per cercare di dare una spinta maggiore sulle fasce. Adesso Rossi è più assistito e la Viterbese va vicino alla rete con un tiro dal limite dell'area dell'ex Lazio, che fa la barba al palo. Nel finale a passare però l'Avellino con il colpo di testa di D'Angelo che beffa Daga.Viterbese (3-4-2-1): Daga 6,5; Bianchi 6, Mbende 6,5, Baschirotto; Simonelli 6 (19' st Falbo 6), Bensaja 6, Salandria 7, E. Menghi 6, Urso 6 (29' st Sibilia 6); Bezziccheri 6, Bensaja 6; Rossi 6 (37' st M. Menghi sv). All. Maurizi.Avellino (3-5-2): Forte 6; L. Silvestri 6, Miceli 6, Rocchi 6,5; Ciancio 6, Bernadotto 5,5 (5' st M. Silvestri 6), De Francesco 6,5 (Bruzzo sv), D'Angelo 6,5, Burgio 5,5; Santaniello 6,5, Maniero 6,5 (41' st Adamo sv). All. Braglia.Rete: 50' st D'AngeloArbitro: Fontani di SienaNote: ammoniti Burgio, Bensaja, Rossi. Espulso M. Menghi al 40' st per doppia ammonizione. Angoli 3-2 per l'Avellino.