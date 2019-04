Avanti un altro: la Viterbese esonera Calabro, in arrivo Dionigi o Rigoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Calabro non è più l'allenatore della Viterbese. Per il tecnico pugliese, fatale la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Rende. Lo sfogo a fine gara del presidente Piero Camilli, inviperito per le ultime prestazioni dei suoi, non avevano lasciato presagire nulla di buono.Nella mattinata, con la squadra in viaggio verso Catanzaro dove domani si giocherà l'ultimo recupero di una stagione infinita, la comunicazione al mister. " Da un mese non stiamo più giocando: basta con le scuse delle partite ogni tre giorni; la rosa è forte e può sopperire alle fatiche" erano state queste in sostanze le frasi di Camilli domenica scorsa, con il patron che ha chiesto alla squadra di tirare fuori gli attributi in vista della partita dell'anno: la finale di ritorno della Coppa Italia contro il Monza, in programma mercoledì prossimo al Rocchi.Nelle prossime ore il nome del successore: scartata l'ipotesi di un ritorno di Stefano Sottili; il ballottaggio è a due tra Pino Rigoli ex Sicula Leonzio e Davide Dionigi ex Catanzaro.