Al via "Piccoli comuni si raccontano", un progetto pensato dalla Regione Lazio, in collaborazione con Atcl (associazione teatrale comuni del Lazio), per 35 piccoli centri, al di sotto di 5000 abitanti, ovvero un notevole patrimonio storico-culturale e memoria storica delle tradizioni regionali. In campo due importanti istituzioni - Teatro dell’Opera e Conservatorio di Santa Cecilia - che per tutto ottobre ai primi giorni di novembre animeranno l’intero territorio con concerti, spettacoli, attività per bambini, nuovo circo: insomma, un caleidoscopico di eventi che nelle intenzioni degli organizzatori disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio.Gli appuntamenti previsti nella Tuscia Viterbese. Dopo l'esordio acon "Fabbrica Young artist program" del Teatro dell’Opera destinato a talenti nella produzione di opere liriche provenienti da tutto il mondo, oggi trasferimento adove per la sezione teatro l’attore Sebastiano Somma si misura con le pagine della grande letteratura americana con un reading tratto da "Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway, con Cartisia e il violino di Riccardo Bonaccini., il 31 ottobre, un omaggio allo scrittore americano Charles Bukowski a cura di Jacopo Ratini, le cui le poesie saranno affiancate ai grandi successi della canzone d’autore italiana suonati, cantati e reinterpretati da Gianmarco Dottori; al pianoforte il maestro Luca Bellanova.Per i bambini è stata ideata una specifica sezione dedicata al nuovo circo, con funambolici artisti che operano sia in Italia che all’estero, in grado di utilizzare varie tecniche come il teatro, la danza, la clownerie, l’acrobatica etc. Ivan Perretto in "Bubble Concert" si esibisce in un concerto con bolle di sapone (16 ottobre). Eugenio De Vito e Leonardo Varriale sono i protagonisti della slapstick comedy Backpack (30 ottobre).Info: www.atcllazio.it; info@atcllazio.it; tel. 06.45426982