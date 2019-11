Autotreno perde il carico di bottiglie: Flaminia chiusa al traffico

Un autotreno che trasportava bottiglie in vetro di acqua minerale ha perso parte del carico sulla Flaminia poco prima dell'abitato di Borghetto (frazione di Civita Castellana), in un tratto di strada in curva sottostante il castello.

La strada statale è stata chiusa in tutti e due i sensi di marcia.



Tanti disagi per gli automobilisti che dovevano raggiungere il casello autostradale di Magliano Sabina come per quelli che doveno raggiungere la zona industriale di Civita Castellana. Sul posto sono presenti alcune pattuglie dei carabineri per decongestionare il traffico.



I vigili del fuoco impegnati in altri interventi saranno forse sostituiti da squadre della protezione civile che sono state allertate. Ultimo aggiornamento: 12:18