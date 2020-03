Autostoriche, rimandata la 24* cronoscalata Lago-Montefiascone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimandata anche la corsa automobilistica Lago-Montefiascone. A seguito delle disposizioni della presidenza del consiglio dei ministri, relativa ai comportamenti . e alle misure da assumere per il contenimento della diffusione del coronavirus - l'Aci Viterbo organizzatore della manifestazione, ha deciso di rimandare la 24° edizione della cronoscalata Lago Montefiascone.La gara riservata alle autostoriche, e valida come prima prova del campionato italiano della montagna, sarebbe dovuta andare in scena sul colle falisco nel week-enk 3-5 aprile. Data l'importanza della manifestazione, l'Aci Viterbo, insieme a Aci sport e all'associazione montefiasconese Locals only, stanno lavorando per individuare una data alternativa entro la fine dell’estate 2020.«Consapevoli della necessità di adattare i nostri comportamenti alle esigenze contingenti di natura sanitaria e confidando nella riuscita delle misure adottate dal Governo e da Aci - dicono dall'Aci viterbese - stiamo lavorando con ancora più determinazione affinché l'edizione numero 24 della Lago-Montefiascone si svolga e porti frutti a tutti gli operatori, che con entusiasmo ogni anno partecipano e sostengono questa storica gara nazionale».