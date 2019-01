Autodemolizioni irregolari, denunce e sequestri per un'attività nella zona industriale di Capranica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da alcuni controlli in un’officina meccanica della zona industriale di Capranica, la Polizia stradale di Monterosi ha verificato, in un’area di foronte, parecchie autovetture semiabbandonate, sistemate in uno spazio pubblico. Molte erano da demolire come rifiuti, altre risultavano prive di copertura assicurativa.La Stradale si occupa anche dei controlli su autofficine, gommisti, elettrauto, rivendite auto ecc.per verificare il rispetto di norme amministrative e tecnico-specialistiche, per arrivare a sanzioni anche di tipo penale. Come sullo smaltimento dei rifiuti: ad esempio, gli olii esausti di un’officina o le batterie non più funzionanti di un elettrauto, o le acque reflue delle autocarrozzerie. Ma anche la regolare acquisizione delle autorizzazioni e delle licenze nell’ambito di tali attività commerciali.Dopo i controlli a Capranica, 4 autovetture sono state sequestrate come rifiuti e affidate al demolitore; altri 3 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e affidati al custode acquirente. I controlli e le verifiche proseguiranno, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente ed assicurando, nel contempo, una leale concorrenza commerciale.