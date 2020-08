Autocisterna si ribalta sull'Aurelia a Montalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale alle otto di questa mattina a Montalto. L'autista di un'autocisterna, che trasportava bicarbonato di sodio, ha perso il controllo del mezzo che sì è ribaltatalo sulla rampa della statale Aurelia, sulla corsia sud in direzione Montalto.L'uomo ha riportato solo lievi ferite ma è stato comunque trasportato in ambulanza all'ospedale di Tarquinia per gli accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montalto, la Polizia locale e i tecnici dell'Anas. Per le operazioni di travaso del carico ci vorrà del tempo. Un altro mezzo dell'azienda di trasporto dovrebbe arrivare da Valmontone ma prima l'autocisterna deve essere riaddrizzata con l'ausilio delle gru dei vigili del fuoco.