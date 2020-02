Autoarticolato perde carico tossico a Tuscania, traffico paralizzato

Un autoarticolato che trasporta ipoclorito di sodio perde il carico nei pressi della rotatoria di Tuscania: traffico in tilt per ore. È accaduto questa mattina intorno alle ore 8 quando il mezzo, che viaggiava in direzione di Viterbo, nei pressi della rotonda ha iniziato a perdere la sostanza che si è riversata lungo l’asfalto. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della locale stazione con il comandante Daniele Tramontana ed i vigili del fuoco che hanno interdetto l’accesso alla zona ed impedito alle auto di transitare. Pesanti i disagi alla viabilità. Sono ancora in corso le operazioni per ripulire l'asfalto coperto dalla sostanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA