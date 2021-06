Auto pirata in pieno centro a Civita Castellana, scoperto e denunciato

I carabinieri di Civita Castellana sono risaliti all'autore del vandalismo compiuto la notte tra sabato e domenica, quando qualcuno guidando a forte velocità in centro storico aveva distrutto con l'auto le fioriere di piazza Matteotti. Non era stato però solo un atto di vandalismo, com'era sembrato in un primo momento: un passante era rimasto ferito ed era finito al pronto soccorso (per fortuna solo un leggero trauma toracico, prognosi di 5 giorni). Grazie alle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, i carabinieri sono risaliti al conducente: un marocchino di 24 anni, denunciato per omissione di soccorso, che dovrà rispondere anche dei danni alle fioriere (oltre a essere stato multato anche per aver violato il coprifuoco).