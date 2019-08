Auto in panne dopo il pieno, indaga la Finanza. Decine le segnalazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gasolio messo al distributore sulla superstrada tra Viterbo centro e Viterbo nord. Dentro c’è acqua e altre cose che non sono carburante. Risultato: macchina ferma in officina con grossi danni. Viterbesi, attenti a dove fate il pieno». Un post su Facebook e si scatena il delirio. La denuncia di un cittadino, corredata da foto che immortala cosa è finito nel suo serbatoio durante il rifornimento, ha dato la stura a decine di commenti. Molti testimoniano di aver subito lo stesso danno: macchina in panne dopo la sosta al distributore.«È successo l’anno scorso anche a me», conferma un altro. «Anche due settimane fa», recita l’ennesimo commento apparso su Viterbo Civica. “Pure a me è capitato: tutto rotto e 150 euro per sistemare l’auto”, continuano. Ma le segnalazioni non sono arrivate solo negli ultimi due giorni. Era il 21 luglio quando un altro viterbese chiedeva sui social: «Qualcuno ha avuto problemi alla macchina stamattina con conseguente ricorso al carroattrezzi dovuto probabilmente a del gasolio sporco o con presenza di acqua? Oltre a me, c’erano altre macchine ferme sulla superstrada dopo aver fatto rifornimento». Anche in questo caso, i sì non sono mancati.Denunce come queste circolano da mesi sui social. E non solo. Tanto che la Guardia di finanza ha aperto un’inchiesta. «Abbiamo ricevuto le prime segnalazioni a inizio anno. Ma eravamo intervenuti in autonomia, effettuando alcuni prelievi già prima delle lamentele da parte dei cittadini», confermano dal comando provinciale. E ancora: “Gli esposti sono diversi e la situazione è sotto la nostra attenzione da tempo. Stiamo procedendo – continuano – con riscontri a tappeto sulla qualità dei carburanti in tutti i distributori. I campioni vengono inviati a Civitavecchia per essere esaminati. Al momento, i primi risultati non hanno dato riscontro. Stiamo attendendo altre analisi. Ma la situazione è abbastanza anomala e non solo nella provincia di Viterbo”. In caso venissero accertate irregolarità, se queste fossero dovute ad acqua penetrata per le forti piogge, ovvero un caso fortuito, si procederebbe con l’obbligo di ripristinare le cisterne e risarcire i danni ai clienti. In caso venisse accertata la volontà di frodare, scatterebbero invece il sequestro dell'impianto e la denuncia penale.