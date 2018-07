Auto fuori strada a Tropea, morto sottufficale dell'Esercito di Viterbo

di Maria Letizia Riganelli

Schianto mortale sulla strada di Tropea, morto un sottufficiale dell’Esercito di Viterbo e suo fratello. Il primo è morto sul colpo, l’altro deceduto poco dopo durante il trasferimento in ospedale.



La prima vittima si chiamava Francesco D’Agostino, 68 anni, originario di Laureana di Borrello ma residente a Viterbo: il fratello è Rocco D’Agostino, 72enne di Lodi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Vibo Valentia, accorsi sul luogo dell’incidente insieme ai sanitari, l’auto su cui viaggiavano i due fratelli, una Nissan Infinity, all’altezza del bivio per Zungri sarebbe finita fuori strada, capottando diverse volte fino a prendere fuoco.



Da accertare la causa dell’incidente, i militari non escludono che l’asfalto, reso viscido dalla pioggia, possa aver fatto uscire di strada l’automobile su cui viaggiavano i due fratelli.

Mercoledì 18 Luglio 2018



