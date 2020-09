​Auto in fiamme tra Montalto e Tuscania, famiglia in salvo

Paura questa mattina per un'auto in fiamme sulla provinciale Sp4, tra Montalto di Castro e Tuscania. Una famiglia, con a bordo una bambina, stava viaggiando su un'Audi quando improvvisamente è uscito del fumo dal cruscotto. Immediatamente il conducente ha arrestato il veicolo e fatto scendere tutti riuscendo ad estrarre anche i bagagli.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tuscania per prestare i primi soccorsi. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Gli occupanti del mezzo sono stati momentaneamente ospitati a casa di una famiglia della zona.