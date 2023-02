Auto esce di strada sulla provinciale Nepesina, il guidatore si allontana: fermato dai carabinieri

Una autovettura è uscita di strada questo pomeriggio sulla provinciale Nepesina, in zona Fabrece. L'auto, una Panda, è stata vista superare il guard-rail e finire contro un albero. Il coducente e il passeggero sono poi scesi dal mezzo e si sono allontanati a piedi.

Scattato l'allarme attraverso altri automobilisti, i carabinieri sono giunti sul posto ma non hanno trovato nessuno. Poi, a circa due chilometri di distanza hanno trovato due persone con qualche ferita e in stato confusionale. I due, stranieri, sono stati trasferiti con un'ambulanza al pronto soccorso di Civita Castellana.



Una volta eseguiti gli esami, anche l'alcoltest, i due saranno portati in caserma per accertamenti. La strada Nepesina è rimasta bloccata per rimuovere il mezzo incidentato.