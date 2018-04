Auto d'epoca, al via la 23° Coppa del Etruschi di regolarità sulle strade del Viterbese

Si avvicina la partenza per la 23° edizione della Coppa degli Etruschi, la gara di regolarità per auto d’epoca in programma domani sulle strade della provincia di Viterbo.



Tutto lo staff dell'Etruria Historic car club è in attesa di accogliere i 50 equipaggi provenienti da tutta Italia. Tra le vetture al via spiccano una Fiat 520 T del 1928 e una Balilla Coupè del 1934, oltre a Porsche, Triumph Tr 3, MG, Mimi Cooper e numerosi modelli di Alfa Romeo e Lancia. Tutti gli equipaggi, cronometro alla mano, sono pronti a darsi battaglia fino all’ultimo pressostato per aggiudicarsi il podio.



La gara automobilistica è valida come terza prova del Campionato italiano AciSport e prima prova del girone Sud, è organizzata dell’Etruria Hrc con il patrocinio del Comune di Viterbo. La manifestazione inizia la mattina di sabato 7 con le verifiche tecniche - presso la Carrozzeria Auto In 2 - per poi proseguire nel pomeriggio con la partenza delle autovetture da piazza San Lorenzo, davanti al Palazzo Papale e al Duomo. Alle ore 13:30 è prevista la partenza della vettura apripista, una splendida Lancia Aurelia B20 GT 2500 guidata dal pilota viterbese Franco Indaco, con la quale ha partecipato alla Mille Miglia 2017.



La gara prevede 70 prove dislocate sul percorso che attraversa i borghi di Vitorchiano, Celleno, Graffignano, Tarquinia, il centro di Viterbo e la frazione di Grotte Santo Stefano, dove gli equipaggi affrontano le famose Pc. nell’ex kartodromo Sensi, da molti reputate semplici mentre in realtà affermati regolaristi e piloti top ogni anno “pagano dazio”. Anche in questa edizione le telecamere di Gentleman Driver TV, in onda su Sky Automototv canale 148, seguono tutto l’evento per uno speciale dedicato alla Coppa degli Etruschi in onda nel prossimo mese.



Per quanto riguarda la gara turistica - IV Trofeo Officine Bontà - il percorso è di circa 150 km con 35 prove, una gara meno “stressante” rispetto al campionato italiano e ideale per chi si è appena avvicinato alla regolarità.







