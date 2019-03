Auto abbandonate, super multe per 15 proprietari

Ben 15 multe a 1666,67 euro l'una ad altrettanti proprietari di auto, per abbandono di veicoli fuori uso. E' il risultato in un controllo dei carabinieri forestali di Montefiascone a un'officina meccanica di Graffignano. Le sanzioni sono state elevate a carico dei proprietari dei veicoli abbandonati in un’area esterna all’officina controllata, utilizzata come luogo di provvisorio stazionamento di autoveicoli. Le auto si trovavano in evidente stato di deterioramento e abbandono, sia a causa dell’azione prolungata degli agenti atmosferici sia per la mancanza di parti essenziali meccaniche e della carrozzeria. In molti casi i veicoli erano stati letteralmente invasi dalla vegetazione infestante. Oltre alle multe, i carabinieri hanno chiesto l’emissione di idonee ordinanze per la rottamazione degli autoveicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA