Fiamme a bordo strada per un vasto incendio a Montalto: l'Aurelia è paralizzata, lunghe code

Non c’è una via di uscita per gli automobilisti che, nel pomeriggio di oggi, sono rimasti intrappolati sulla statale Aurelia per un vasto incendio che sta interessando il territorio di Montalto di Castro. Il denso fumo è visibile a chilometri di distanza, con fiamme alte tre metri.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco e la Protezione civile per le operazioni di spegnimento. Il tratto interessato dell’Aurelia è il chilometro 104,500, poco dopo il bivio per Torre di Maremma. Il vento sta alimentando le fiamme che hanno trovato strada anche sulla corsia di marcia in direzione Grosseto.

Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia dai carabinieri di Montalto, Tarquinia e dalla Polizia stradale. Chilometri di coda.

AGGIORNAMENTO: il traffico è stato riaperto poco prima della 19 in direzione Tarquinia-Roma.

Poco fa (ore 19,15) la polizia stradale ha riaperto anche la carreggiata in direzione nord (Orbetello-Grosseto). Il traffico è stato bloccato per circa un'ora.