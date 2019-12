Aumento rinviato: per le tariffe dell'acqua il rincaro può attendere

Talete, l'aumento (per ora) può aspettare. I sindaci, riuniti ieri in Provincia per l'assemblea dell'Ato e la conferenza, hanno deciso che i tempi per l'incremento dell'1.4% alle tariffe non sono maturi.

Due le condizioni poste per votare il ritocco all'insù (che dopo quello dello scorso gennaio porterebbe il rincaro al 9%): l'assicurazione, con atto ufficiale, che aumentando le bollette, l'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) concederà il finanziamento richiesto dalla società per 40 milioni di euro.Poi l'apertura entro marzo, da parte di Talete, di sportelli al pubblico su tutto il territorio in modo che i cittadini abbiano una interfaccia immediata con la spa. In soldoni, l'incremento verrà rimesso al voto nei prossimi mesi, non appena entrambe le condizioni saranno rispettate.Come ha spiegato Giancarlo Daniele, responsabile della segreteria tecnica dell'Ato, l'aumento delle tariffe già delineato nel piano del 2016 non potrà comunque essere retroattivo per il 2018. Eventualmente, se approvato, scatterà dal 2019 al 2023 compreso. Nessun salasso previsto: su una famiglia peserà in media per 4 euro all'anno. il rinvio è stato frutto di un serrato confronto tra le parti politiche.«Per garantire l'acqua alle future generazioni, come ripete il presidente Andrea Bossola, servono investimenti. Votare questo documento significa fare un passo avanti a cui, però, ne dovranno seguire altri, con prese di posizione precise», ha detto ai colleghi il sindaco di Canepina, Aldo Moneta.«Come avevamo deliberato in consiglio, abbiamo scongiurato l'aumento. Se ne riparlerà qualora Arera ci darà garanzie sul prestito», ha commentato il consigliere Gianluca Grancini, in rappresentanza del Comune di Viterbo. Sulla necessità che Talete apra un confronto più diretto coi cittadini, è intervenuto il presidente dell'Ato e della Provincia, Pietro Nocchi: «Chiediamo alla società unosforzo maggiore sulla comunicazione verso gli utenti, anche per dare spiegazioni sulle bollette».La seduta si era aperta con la presa d'atto da parte dei sindaci del finanziamento di 3 milioni erogato dalla Regione. Rinviata, invece, l'approvazione di una medesima tariffa per tutti i Comuni, compresi quelli che non fanno ancora parte della spa.