Aumenti a Viterbo: il comitato per l'acqua pubblica contro Lega e sindaco Arena

Il comitato “Non c'è la beviamo” di Viterbo per l'acqua pubblica bacchetta la Lega e il sindaco del capoluogo Giovanni Arena sull'aumento delle bollette dell'aqua.«L’aumento della tariffa - hanno detto gli attivisti - è stato già deciso il 28 dicembre scorso. Annunciare ora una forte contrarietà e una discussione all’interno del consiglio comunale, come sostiene la Lega, dopo che il sindaco delegato a rappresentare l’ente locale nella società Talete (la spa pubblica di gestione idrica, ndr), ha già votato favorevolmente, è un inganno a tutti i cittadini».Il Comitato chiede invece una maggiore partecipazione degli utenti quando sono in ballo queste scelte. «La decisione sulle motivazioni di un aumento - spiegano - ha escluso dalla discussione proprio quei cittadini sui quali peserà la tariffa. E’ la conseguenza di quella delega in bianco che il sindaco possiede per le decisioni che riguardano la società Talete, in quanto soggetto di diritto privato, facendo prevalere gli interessi politici». Ed è acnhe la conseguenza «dell’indifferenza del governo della città verso l’acqua quale elemento indispensabile per la vita. E’ l’arroganza che impedisce quella partecipazione ai cittadini sul destino dei beni comuni, che abbiamo il dovere di restituire alle generazioni future».Per il comitato voler chiudere la stalla dopo che i buoi sono usciti è un gesto inutile. «L’aumento è stato approvato, insieme ad altri sindaci, con il voto indispensabile di quello di Viterbo», aggiungono dal comitato per l'Acqua pubblica. Il quale ha chiesto al sindaco Arena di riferire e spiegare in consiglio il perché del suo voto favorevole, «tra l’altro indispensabile, per quell’ingiustificato aumento tariffario».