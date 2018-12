Aumentano i turisti nella città dei Papi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo, trend in crescita nel Lazio durante le vacanze natalizie. Maggior flusso turistico a Roma, Viterbo e Terminillo. Il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, commenta i dati illustrati dal presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli. «Federalberghi ha ufficializzato i numeri che vedono spiccare Viterbo insieme a Roma e Terminillo con il maggior incremento turistico. Il Lazio registra un +3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nella nostra città, dalla vigilia di Natale, oltre il 75% delle strutture alberghiere sta registrando il tutto esaurito. Ad essere particolarmente gradite ai turisti, italiani e stranieri, sono arte e gastronomia. Sono molto soddisfatto di questo risultato - aggiunge il sindaco Arena -. Un ottimo risultato. Un altro primato positivo che andiamo questa volta a condividere con la Capitale e una località sciistica molto frequentata. Anche in questo caso faremo di tutto per mantenere, e se possibile migliorare, questo trend che ci vede tra le mete preferite di migliaia di turisti».