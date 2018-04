Attimi di paura al Murialdo, auto prende fuoco nel traffico

di Massimo Chiaravalli

Stava procedendo tranquillamente, quando a un certo punto ha visto del fumo uscire dal motore. Ma nel giro di un attimo l'auto ha preso fuoco. E' successo stamattina alle 10 in largo Marinai d'Italia, all'incrocio con via Leonardo Murialdo.



L'uomo era alla guida di un Maggiolino della Volkswagen, arrivato allo stop davanti all'edicola è stato costretto a fermarsi e a chiamare aiuto a causa del fumo che usciva dal cofano, mentre intorno in molti si sono fermati a guardare cosa stava accadendo. Le fiamme sono divampate non risparmiando nulla del motore, probabilmente a causa di un cortocircuito.



Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio nel giro di un minuto, mentre intorno le auto continuavano a circolare. Danni al mezzo a parte, fortunatamente tutto si è svolto senza conseguenze.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



