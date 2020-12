Atletica leggera, annullata la 42esima Maratonina dei 3 Comuni

La Asd Atletica Nepi ha annullato la “Maratonina dei 3 Comuni” in calendario il 24 gennaio 2021

«Anche noi ci siamo dovuti arrendere» hanno detto gli organizzatori che ogni anno richiamano sulle strade della bassa Tuscia oltre 2000 atleti.

«Una decisione sofferta e ponderata, - ha spiegato Massimo Gay - che ha voluto, e dovuto, valutare tutte le possibili situazioni, arrivando, in conclusione, a stabilire che non sussistono le condizioni minime per lo svolgimento della manifestazione. Non era mai accaduto».

Dal 1980 la Maratonina dei 3 Comuni si era dimostrata più forte del gelo, della neve, dei crolli stradali. « Ecco, in un momento come questo, dove il “distanziamento sociale” - ha proseguito Gay - è la condizione assoluta per contenere e contrastare l’epidemia, tutto questo risulta impossibile. Ogni altra soluzione non avrebbe rispecchiato i valori che la Maratonina dei 3 Comuni da sempre ha cercato ed offerto al mondo dei podisti, anche per questo motivo, non abbiamo mai aperto le iscrizioni. Ripartiremo con più forza, con ancora più determinazione, nel 2022, come sempre a fine gennaio e ripartiremo da dove ora ci siamo fermati, da Castel Sant’Elia.»

