Atletica leggera, a Viterbo il Meeting internazionale tra le squadre di sei città europee

Fine settimana con il Meeting internazionale di atletica leggera a Viterbo. Saranno circa 150 gli atleti delle cinque squadre provenienti da Malta, Iasi (Romania), Turany (Slovacchia), Granada (Spagna) e Londra che si confronteranno co gli atleti viterbesi. La manifestazione si disputerà a Viterbo, al Campo scuola della Teverina, dopodomani 7 aprile dalle ore 10 con le gare giovanili; nel pomeriggio gli assoluti dalle ore 16.



La manifestazione, promossa dal Comune e coordinata dal comitato provinciale della Fidal, «vuole essere una degna inaugurazione della nuova pista di atletica leggera e rappresentare un trampolino di lancio per l’atletica viterbese». Molti dei partecipanti, soprattutto tra i tecnici e i dirigenti, sono già stati a Viterbo nel 2012 in occasione della “Città europea della Sport”, altri per le attività relative ai progetti scolastici Erasmus.



Sulla pista tleti giovani e di valore, in un connubio in cui gli aspetti formativi e quelli più spiccatamente agonistici si fondono in una stessa giornata di gara. A livello giovanile, spicca il londinese Lewis Morgan Robin che a soli 15 anni corre gli 800 metri in poco più di due minuti. A livello assoluto inoltre la compagine di Londra sembra essere la favorita per la vittoria finale, con gli spagnoli a contrastarli. Quindi un meeting che si annuncia dunque pieno di spunti agonistici, che vedrà protagonista soprattutto la città di Viterbo con le sue bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche.



