Atletica, baseball, rugby, bocce: per la festa dei nonni giovani atleti mano nella mano con gli sportivi del passato

La Festa nazionale dei nonni a Viterbo arriva un giorno prima. Fissata il 2 ottobre di ogni anno come festa civile nazionale, per quest’anno ha visto il Panathlon club di Viterbo ricordarla la scorsa domenica, 30 settembre attraverso una passeggiata ad alcuni impianti sportivi nella zona di Santa Barbara.L’evento organizzato dal Club di Viterbo, con l’appoggio di Comune, Federazione italiana atletica leggera, le società sportive Atletica Viterbo, Rams baseball, Union rugby Viterbo e Federazione italiana bocce - e la collaborazione del Parco dei Cimini - ha previsto una passeggiata, mano nella mano di anziani sportivi con le nuove generazioni speranza dello sport.I piccoli del baseball, in occasione della visita del loro campo, hanno dato dimostrazione del loro sport; cosi come quelli del rugby e da ultimo gli “anziani” delle bocce. Nell’occasione anche la consegna alle società della “Targa dell’etica sportiva” del Panathlon, che sarà via via sempre presente presso tutti gli impianti sportivi affinchè atleti, accompagnatori e spettatori si ricordino dei valori etici dello sport.Presente all'iniziativa il sindaco Giovanni Arena, il consigliere comunale Stefano Caporossi, il presidente del comitato regionale Lazio rugby, Antonio Luisi, accompagnato da Marco Lanzi; quindi il rappresentante del baseball cittadino Mauro Quatrini, e Mariano Camilli per la Bocciofila viterbese. Sergio Buratti e Umberto Battistin, padroni di casa nell’impianto di atletica, hanno reso possibile l’ospitalità dell’evento.«Onore e merito va ai dirigenti del Panathlon Club di Viterbo, diretto da Angelo Landi assistito dal segretario Giancarlo Bandini e dai consiglieri Domenico Palazzetti, Raimondo Porciani ed Andrea Stefano Marini Balestra», sottolineano gli organizzatori.