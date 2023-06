Sabato 17 Giugno 2023, 05:20

"Per il caso di Luca le procedure amministrative per l'installazione del montascale sono state avviate prima della pubblicazione del bando per l'abbattimento delle barriere architettoniche e, vista la gravità e la particolarità della situazione, l'azienda già il 15 maggio ha effettuato l'ordine ad azienda specializzata, che ha potuto garantire la fornitura e il montaggio del montascale entro il 30 luglio”.

Così l’Ater di Viterbo in risposta a Sicet e Cisl. Il sindacato segue da due anni la pratica ma “nessuna opera relativa all’esigenza è stata fatta”. Da qui la lettera per chiedere l’intervento del prefetto. C’è un motivo per i ritardi, dice l’Ater: “Come noto a tutti, oggi le forniture dei pezzi meccanici con componenti elettroniche, come quelle di un montascale, hanno tempi di produzione e consegna molto dilatati".

Sull’avviso generale al quale ha risposto anche Luca, l’Ater spiega che la graduatoria arriverà nei prossimi giorni. La commissione che deve stilarla "a fronte di carenze documentali, ha chiesto un'integrazione ad alcuni inquilini, per non doverli escludere". “La nostra Azienda – aggiunge Ater - lavora con l'unico obiettivo di garantire i diritti di tutti, dando priorità ai soggetti più fragili, non certo a chi strilla più forte".

“Bastava spiegare - replicano Sicet e Ater -. E nessuno vuole fare a chi strilla di più, frase infelice. Il bando è scaduto il 31 marzo e siamo a metà giugno. Per Luca la prima pec risale addirittura a due anni fa. Bisogna aiutare Luca e tutti coloro che hanno lo stesso problema”.

Per Luca e altri casi definiti urgenti dalla Regione sembrava che la storia dovesse chiudersi prima. A febbraio dopo la pubblicazione della determina che sbloccava i fondi, l’Ater aveva spiegato a Il Messaggero che l’intervento sarebbe stato praticamente immediato. Così veniva garantito anche a fine marzo.

Chiarita la causa dei ritardi, Sicet e Cisl dicono che “il 30 luglio saremo a Montalto per verificare che il montascale sia arrivato”.